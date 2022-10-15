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Новости: Криминал и ЧП
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Российские оккупанты ударили по одной из общин Киевской области

Российские оккупанты ударили по одной из общин Киевской области

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Киевщина! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - отметил Кулеба.

Напомним 

Три удара вражеских дронов-камикадзе пришлись по объекту инфраструктуры на Киевщине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, война с Россией
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