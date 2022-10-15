Российские оккупанты ударили по одной из общин Киевской области

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.

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"Киевщина! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", - отметил Кулеба.

Напомним

Три удара вражеских дронов-камикадзе пришлись по объекту инфраструктуры на Киевщине.