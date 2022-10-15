Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
24675

По Запорожью оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300 - ОВА

По Запорожью оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300 - ОВА

КИЕВ. 15 октября. УНН. По Запорожью ночью российские оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Цитата

"Ночью четыре авиаудара дронами, на утро еще 10 ракет С300. Враг продолжает системный террор нашей области", - отметил Старух.

Детали

В результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы спасателями. Пострадавших нет.

Утром оккупант попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям.

Информация о пострадавших уточняется.

Цитата

"Оккупант имеет целью только одно - уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное соблюдать правила безопасности и помогать друг другу. Мы выстоим и победим", - добавил председатель ОВА.

Напомним 

Как писал УНН, российские захватчики атаковали Запорожье. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.