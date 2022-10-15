По Запорожью оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300 - ОВА

КИЕВ. 15 октября. УНН. По Запорожью ночью российские оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

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"Ночью четыре авиаудара дронами, на утро еще 10 ракет С300. Враг продолжает системный террор нашей области", - отметил Старух.

Детали

В результате атаки БПЛА Shahed-136 в г. Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы спасателями. Пострадавших нет.

Утром оккупант попал 10 ракетами в областной центр. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям.

Информация о пострадавших уточняется.

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"Оккупант имеет целью только одно - уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Сейчас главное соблюдать правила безопасности и помогать друг другу. Мы выстоим и победим", - добавил председатель ОВА.

Напомним

Как писал УНН, российские захватчики атаковали Запорожье. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар.