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Новости: Криминал и ЧП
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Донецкая область: россияне убили 2 мирных жителей, еще 6 человек получили ранения

Донецкая область: россияне убили 2 мирных жителей, еще 6 человек получили ранения

КИЕВ. 15 октября. УНН. За 14 октября российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донетчины, еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"За 14 октября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Еще 6 человек за вчера получили ранения", -  отметил Кириленко.

Детали

Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Глава Донецкой ОВА также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

За 13 октября правоохранители обнаружили в Донецкой области тела 4 гражданских, погибших ранее: 2 в Лимане и 2 в Яковлевке. Еще 6 человек получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, война с Россией
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