Обстрел Запорожья: враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры

КИЕВ. 15 октября. УНН. Утром враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры в Запорожье. Есть разрушения. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

Детали

Взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка.

Коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилётов.

"Слава Богу, пострадавших нет", - подчеркнул Куртев.

Напомним

По Запорожью ночью российские оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300.