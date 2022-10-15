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Обстрел Запорожья: враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры

Обстрел Запорожья: враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Утром враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры в Запорожье. Есть разрушения. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

Детали

Взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка.

Коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилётов.

"Слава Богу, пострадавших нет", - подчеркнул Куртев.

Напомним 

По Запорожью ночью российские оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией, обстрелы
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