Новости: Криминал и ЧП
15 октября 2022, 08:40 • Юлиана Росковинская • 21030
Обстрел Запорожья: враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры
КИЕВ. 15 октября. УНН. Утром враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры в Запорожье. Есть разрушения. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.
Детали
Взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка.
Коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилётов.
"Слава Богу, пострадавших нет", - подчеркнул Куртев.
Напомним
По Запорожью ночью российские оккупанты нанесли 4 авиаудара дронами, на утро еще 10 ракетами С-300.
Источник: УНН
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