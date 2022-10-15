Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
23790

Вражеская военная база понесла потери: мэр Мелитополя о взрывах в городе

Вражеская военная база понесла потери: мэр Мелитополя о взрывах в городе

КИЕВ. 15 октября. УНН. Вчера вечером в Мелитополе было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

"Прожаривание русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией", - отметил мэр.

Федоров также добавил, что по предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.

"После очереди взрывов росвоенные вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами рашисты", - подчеркнул он.

Добавим 

Как писал УНН, в Мелитополе прогремели мощные взрывы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мелитополь, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.