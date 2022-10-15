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15 октября 2022, 09:02 • Юлиана Росковинская • 23790
Вражеская военная база понесла потери: мэр Мелитополя о взрывах в городе
КИЕВ. 15 октября. УНН. Вчера вечером в Мелитополе было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Прожаривание русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией", - отметил мэр.
Федоров также добавил, что по предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.
"После очереди взрывов росвоенные вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами рашисты", - подчеркнул он.
Добавим
Как писал УНН, в Мелитополе прогремели мощные взрывы.
Источник: УНН
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