Вражеская военная база понесла потери: мэр Мелитополя о взрывах в городе

КИЕВ. 15 октября. УНН. Вчера вечером в Мелитополе было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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"Прожаривание русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией", - отметил мэр.

Федоров также добавил, что по предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.

"После очереди взрывов росвоенные вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами рашисты", - подчеркнул он.

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Как писал УНН, в Мелитополе прогремели мощные взрывы.