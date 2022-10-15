"Их сердца объединяет огонек, который называется любовь": в День защитников и защитниц в Украине зарегистрировали более 1300 браков
КИЕВ. 15 октября. УНН. В День защитников и защитниц 14 октября в Украине зарегистрировали более 1300 браков. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook, передает УНН.
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"Несмотря на войну, тревоги и слезы — сегодня их глаза светятся счастьем и радостью, а их сердца объединяет огонек, который называется любовь. Более 1300 пар влюбленных официально соединили свои судьбы в День защитников и защитниц Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Среди лидеров по количеству зарегистрированных 14 октября браков:
▪️ Днепропетровская область – 147 браков;
▪️ м. Киев – 142 брака;
▪️ Львовская область – 82 брака;
▪️ Одесская область – 71 брак;
▪️ Винницкая область – 70 браков;
▪️ Ровенская область – 70 браков.
"Счастливых и мирных вам рассветов, дорогие молодожены, романтических и спокойных вечеров!", - добавили в Минюсте.
Напомним
В этом году в День Независимости в Украине заключили брак 392 пары.