Ночные морозы и до 18° тепла днем: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня по Украине ожидается сухая погода с утренними туманами, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 18 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 15 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на Левобережье местами 1-3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях и на юге Одесской области до 18°.

Погода в столичном регионе

По Киевской области и Киеву 15 октября без осадков. Ночью и утром в области местами туман.

По области температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. В столице температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.