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Тяжелораненым оккупантам отказывают в эвакуации в рф - Гайдай

Тяжелораненым оккупантам отказывают в эвакуации в рф - Гайдай

КИЕВ. 15 октября. УНН. Смертность среди тяжелораненых оккупантов превышает 50% из-за плохой медицины и отказа командованием в эвакуации в рф. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.

По его словам, больницы оккупированной Луганской области переполнены.

Цитата

"Во многих больницах гражданских не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжелораненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%", - отметил Гайдай.

Напомним

Гайдай сообщал, что у российских оккупантов - бунты среди мобилизованных.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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