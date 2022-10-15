Тяжелораненым оккупантам отказывают в эвакуации в рф - Гайдай

КИЕВ. 15 октября. УНН. Смертность среди тяжелораненых оккупантов превышает 50% из-за плохой медицины и отказа командованием в эвакуации в рф. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.

По его словам, больницы оккупированной Луганской области переполнены.

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"Во многих больницах гражданских не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжелораненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%", - отметил Гайдай.

Напомним

Гайдай сообщал, что у российских оккупантов - бунты среди мобилизованных.