Новости: Война
15 октября 2022, 09:24 • Юлия Шрамко • 23790
Еще плюс 400: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
КИЕВ. 15 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 64 700 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2524 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 5179 (+7),
- артиллерийских систем – 1582 (+16),
- РСЗО – 365 (+3),
- средств ПВО ‒ 186 (+0),
- самолетов – 268 (+0),
- вертолетов – 242 (+2),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),
- крылатых ракет ‒ 316 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 3951 (+7),
- специальной техники – 142 (+0).
Дополнение
Авиация ВСУ на юге нанесла 13 ударов по врагу.
Источник: УНН
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