Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
23790

Еще плюс 400: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Еще плюс 400: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 15 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 64 700 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2524 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 5179 (+7),
  • артиллерийских систем – 1582 (+16),
  • РСЗО – 365 (+3),
  • средств ПВО ‒ 186 (+0),
  • самолетов – 268 (+0),
  • вертолетов – 242 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 316 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3951 (+7),
  • специальной техники – 142 (+0).

Дополнение

Авиация ВСУ на юге нанесла 13 ударов по врагу.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.