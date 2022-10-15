Еще плюс 400: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 15 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.10 ориентировочно составляли:

личного состава – около 64 700 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2524 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 5179 (+7),

артиллерийских систем – 1582 (+16),

РСЗО – 365 (+3),

средств ПВО ‒ 186 (+0),

самолетов – 268 (+0),

вертолетов – 242 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),

крылатых ракет ‒ 316 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3951 (+7),

специальной техники – 142 (+0).

Дополнение

Авиация ВСУ на юге нанесла 13 ударов по врагу.