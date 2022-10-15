Жертв и разрушений из-за утреннего удара армии рф по Киевской области нет - глава ОВА

КИЕВ. 15 октября. УНН. Жертв и разрушений из-за утреннего ракетного удара российских войск по Киевской области нет. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Киевская область. Около 7 утра враг нанес удар по одной из громад области. Жертв и разрушений нет", - сообщил Кулеба.

Детали

Соответствующие службы фиксируют последствия и обстоятельства атаки, добавил он.

"Еще раз обращаюсь к каждому – не фиксируйте место попаданий, не выкладывайте в сети фото и видео. От этого зависит наша с вами безопасность", - призвал глава ОВА.

Напомним

Кулеба сообщал, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области.