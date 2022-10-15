КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли две громады в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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“Ночь в Сумской области прошла тихо. Но с 8:15 утра русня начала минометный обстрел Белопольской и Речковской громад”, – написал он в Телеграм.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области.