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Оккупанты утром обстреляли две громады в Сумской области

Оккупанты утром обстреляли две громады в Сумской области

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли две громады в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

“Ночь в Сумской области прошла тихо. Но с 8:15 утра русня начала минометный обстрел Белопольской и Речковской громад”, – написал он в Телеграм.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
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