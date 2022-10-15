В Харьковской области в результате обстрелов погиб мужчина, еще один ранен из-за наезда на мину

КИЕВ. 15 октября. УНН. В результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки погиб мирный житель. Еще один мужчина госпитализирован с ранением, еще один получил ранения, наехав на мину. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, которые приводит Синегубов, в результате вражеских обстрелов "в приграничной громаде Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, в Купянском районе 74-летний мужчина госпитализирован с ранением".

В целом, за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. На линии соприкосновения продолжаются боевые действия.

В результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме неэксплуатируемое здание магазина, также повреждены нежилые и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование территории области. За сутки обезврежено 558 взрывоопасных предметов.

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“Однако минная опасность остается очень высокой. В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на вражескую мину. В очередной раз призываю всех быть максимально осторожными”, – отметил он.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Жертв и разрушений из-за утреннего ракетного удара российских войск по Киевской области нет.