Россияне снова нанесли удар по Никополю, есть раненые - глава ОВА

КИЕВ. 15 октября. УНН. Армия рф утром снова нанесла удар по Никополю Днепропетровской области, известно о трех раненых, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Утром россияне снова нанесли удар по Никополю. Били по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии. Предварительно, ранены три человека. Мужчина и две женщины", - сообщил Резниченко.

Детали

По данным главы ОВА, в городе изувечены дома и админздания.

Дополнение

В Никополь ночью прилетело более 50 российских снарядов. Ранены были два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина, сообщали в ОВА.