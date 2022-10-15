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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Мобилизованные россияне оснащены еще хуже, чем уже отправленные войска в Украину - британская разведка

Мобилизованные россияне оснащены еще хуже, чем уже отправленные войска в Украину - британская разведка

КИЕВ. 15 октября. УНН. Мобилизованные россияне почти наверняка оснащены еще хуже, чем ранее отправленные войска рф на войну в Украину, говорится в очередном отчете МО Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"За последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем и без того плохое обеспечение ранее развернутых войск", - отметили в британской разведке.

Детали

В МО Британии отмечают, что многим российским резервистам, вероятно, придется самим покупать себе бронежилеты.

При этом указываются, что в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 000 комплектов бронежилетов "Ратник", "чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных в настоящее время в Украине".

"Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин низкой эффективности россии в Украине", - отметили в британской разведке.

Ранее 

ГУР МОУ отмечало, что мобилизованным в рф не хватает спальных мест, еды, формы и денег. В брянской и курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение. При этом, владельцы военторгов резко повысили цены.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, мобилизация, война, разведка
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