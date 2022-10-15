ВСУ за ночь сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет врага

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинские защитники за ночь на 15 октября уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет российских оккупантов, сообщили в командовании ВС ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"В полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено семь воздушных целей", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ВС ВСУ:

На юге страны зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Юг" ВС уничтожен дрон-камикадзе “Shahed-136” и ударный вертолет (тип уточняется).

На восточном направлении силами и средствами воздушного командования "Восток" ВС уничтожено еще пять иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники.