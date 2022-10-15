Новости: Война
15 октября 2022, 10:09 • Юлия Шрамко • 9015
ВСУ за ночь сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет врага
фото иллюстративное
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинские защитники за ночь на 15 октября уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и ударный вертолет российских оккупантов, сообщили в командовании ВС ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"В полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено семь воздушных целей", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ВС ВСУ:
- На юге страны зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Юг" ВС уничтожен дрон-камикадзе “Shahed-136” и ударный вертолет (тип уточняется).
- На восточном направлении силами и средствами воздушного командования "Восток" ВС уничтожено еще пять иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники.
Источник: УНН
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