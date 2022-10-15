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Киев и центральный регион под угрозой новых веерных отключений - снова ударил враг

Киев и центральный регион под угрозой новых веерных отключений - снова ударил враг

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре, из-за чего в Киеве и центральном регионе Украины возможны новые веерные отключения, предупредили в НЭК "Укрэнерго" в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области претерпел тяжелых разрушений", - сообщили в компании.

Детали

Специалисты НЭК "Укрэнерго", как отмечается, "уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона".

"Но при этом диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможном применении графиков аварийных отключений", - отметили в компании, посоветовав следить за сообщениями облэнерго.

Потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17 до 23 часов. "Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие меры дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - пояснили в компании.

Дополнение

После массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры 10 октября в Киеве и нескольких областях был введен график аварийных отключений.

Однако уже 13 октября его отменили - из-за экономного потребления и работы энергетиков.

Источник: УНН
Теги: энергетика, Киевская область, Укрэнерго, война, электроэнергия
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