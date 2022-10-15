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Оккупанты утром обстреляли Донецкую область, известно о еще двух раненых

Оккупанты утром обстреляли Донецкую область, известно о еще двух раненых

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли Донецкую область. В результате атаки накануне два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

“Больше всего от российских обстрелов этим утром пострадала Константиновка. В городе повреждены хозяйственные постройки предприятия и бывшее здание профилактория. Также на территории громады под обстрел кассетными снарядами попало Александро-Шультино — поврежден дом. К счастью, без жертв”, – написал Кириленко в Телеграм.

Детали

Он добавил, что накануне также произошел обстрел Федоровки Соледарской громады — два человека ранены.

Дополнение

За 14 октября российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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