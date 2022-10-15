За голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали "военную форму" для детей - СБУ

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Херсонской области российские оккупанты предлагали жителям «военную форму» на детей в обмен за голоса на псевдореферендуме. Об этом УНН пишет со ссылкой на Службу безопасности.

Детали

Во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Херсонской области сотрудники СБУ нашли еще одну штаб-квартиру рашистов в селе Новоалександровка. Помещение сельского совета оккупанты использовали как базу для проведения «референдума». Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристском стиле.

Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей как поощрение прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении, указали в СБУ. Также украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

Впрочем, как указано, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям.

Цитата

“Так, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих рф и начали "обход" каждого дома. Если люди не открывали двери, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса “за”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины продолжает работу по документированию деятельности организаторов фейкового “плебисцита” на временно оккупированных территориях Донбасса.