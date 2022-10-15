Российская армия за все время войны не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью для Украины - Буданов

КИЕВ. 15 октября. УНН. С начала полномасштабного вторжения российская армия не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью для Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

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Он также отметил, что после окончания войны многое из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено – исходя из того, как продвигалась эта война.

Также руководитель военной разведки Украины сообщил, что украинские военные являются одними из лучших специалистов в мире, поскольку имеют уникальный опыт.

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“Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших специалистов в мире. Хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой полностью конвенциональная война, в которой применяются абсолютно все имеющиеся типы вооружения – от крылатых ракет воздушного базирования до крылатых ракет с подводных лодок. Как бы то ни было, мы имеем дело с довольно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, движется вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе”, – отметил Буданов.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что зимой интенсивность войны будет снижаться, а уже к концу весны украинские войска выйдут к административным границам.