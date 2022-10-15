ВОЗ предупреждает о "суровой зиме" в Украине

КИЕВ. 15 октября. УНН. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что для многих жителей Украины, пострадавших от войны, предстоящая зима может стать крайне суровой. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге накануне, пишет УНН.

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Одним из приоритетов ВОЗ в Украине Клюге назвал "подготовку к значительным вызовам, которые принесет зима". "Слишком много людей в Украине живут нестабильно, переезжая с места на место, живя в нестандартных зданиях или не имея доступа к отоплению. Это может привести к обморожению, переохлаждению, пневмонии, инсульту и сердечному приступу", - предупредил он.

По данным правительства Украины, с начала войны в стране было повреждено или разрушено более 800 тыс. домов, и "тысячи людей сейчас живут либо в коллективных центрах, либо в поврежденных домах, без необходимой защиты от суровых холодов", отметил представитель ВОЗ.

"Следующая суровая зима может оказаться особенно опасной для уязвимых людей, включая пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также службы охраны материнства и новорожденных, особенно с учетом нынешней реальности низкого охвата вакцинацией против COVID-19 и другими вакцинами", - подчеркнул Клюге.

Так, он отметил, что в последние недели наблюдается резкий рост количества случаев COVID, как и в других странах Европейского региона ВОЗ. "Мы должны подготовиться к увеличению бремени респираторных заболеваний этой осенью и зимой, поскольку сезонный грипп циркулирует вместе с SARS-CoV-2", - подчеркнул Клюге.

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"Вызовы зимой и недавняя эскалация боевых действий могут привести к значительному внутреннему перемещению, причем, как ожидается, от 2 до 3 миллионов человек будут перемещаться в самой Украине, как и еще один отток беженцев в соседние страны", - отметил глава европейского бюро ВОЗ.

Следовательно, отметил Клюге, будет еще большая нагрузка на службы здравоохранения как в Украине, так и в странах, принимающих беженцев.

Также он указал, что могут обостриться проблемы с психическим здоровьем. "Ранее на этой неделе, во Всемирный день психического здоровья, мы отметили, что в настоящее время почти 10 миллионов человек потенциально подвержены риску психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство. Эта оценка была сделана до эскалации боевых действий на этой неделе", - сообщил Клюге.

Среди других приоритетных направлений, по которым ВОЗ намерена работать в Украине, Клюге выделил еще три: