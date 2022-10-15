Более 60% учебных заведений имеют защитные сооружения для очного обучения - Минобразования

КИЕВ. 15 октября. УНН. Более 60% учебных заведений в Украине имеют защитные сооружения для того, чтобы осуществлять обучение в очном формате. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

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“По состоянию на сейчас 62,2% всех учебных заведений имеют защитные сооружения, чтобы осуществлять обучение в очном формате”, – написал он в Телеграм.

Детали

Шкарлет сообщил, что обратился к начальникам ОВА, руководителям департаментов (управлений) образования и науки и руководителям учебных заведений относительно определения формата обучения с 17 октября 2022 года.

Он отметил, что обязательно нужно учитывать готовность использовать по назначению защитные сооружения в учебных заведениях, создание безопасных условий пребывания в учебных заведениях участников образовательного процесса и прерывание обучения в случае включения сигнала «воздушная тревога».

“Как будет продолжать обучение каждый ребенок: очно, дистанционно или смешанно, – решают родители. Поэтому подчеркиваю безоговорочный учет мнения родителей относительно формата образовательного процесса их детей”, – добавил он.

Дополнение

В Министерстве образования отметили, что на следующей неделе формат образовательного процесса будут определять самостоятельно местные власти и директора школ, учитывая ситуацию с безопасностью в конкретном регионе.