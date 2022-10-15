Чтобы снова не доставать свечи: ОП призвал Киев и область экономить электричество после утреннего удара

КИЕВ. 15 октября. УНН. Офис Президента призывает жителей Киева и Киевской области рационально подойти к потреблению электроэнергии после утреннего обстрела оккупантов. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.

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“Обращаюсь к киевлянам и жителям области. После коварного обстрела объекта энергетической инфраструктуры в Киевской области имеем серьезные последствия, но их можно минимизировать. Все, что необходимо, - сегодня максимально рационально подойти к потреблению электроэнергии”, – написал он в Телеграм.

Детали

Он отметил, что это позволит пройти трудности с электроснабжением менее заметно.

В то же время Тимошенко добавил – если этого совета не придерживаться, стоит ожидать осложнения и придется снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия.

“Поэтому, мое обращение абсолютно простое: жители Киева и Киевской области, пожалуйста, сегодня максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов. И все будет хорошо”, – добавил он.

Дополнение

Российские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре, из-за чего в Киеве и центральном регионе Украины возможны новые веерные отключения, предупредили в НЭК "Укрэнерго".