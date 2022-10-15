Маск заявил, что россия пытается "убить" Starlink

КИЕВ. 15 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что россия пытается "убить" сеть спутниковой связи Starlink, которую используют на фронте, пишет УНН.

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"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink - единственная система связи, которая все еще работает на фронте - остальные мертвы. россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - написал Маск в Twitter.

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Его заявление появилось после сообщений о временных перебоях с доступом к Starlink в Украине. Западные чиновники заявляли, что российские помехи могут объяснить некоторые перебои в работе.

Компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине.

Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании сети Starlink, которая используется в Украине.