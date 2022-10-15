Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
14295

Маск заявил, что россия пытается "убить" Starlink

Маск заявил, что россия пытается "убить" Starlink

Илон Маск

КИЕВ. 15 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что россия пытается "убить" сеть спутниковой связи Starlink, которую используют на фронте, пишет УНН.

Цитата

"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink - единственная система связи, которая все еще работает на фронте - остальные мертвы. россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - написал Маск в Twitter.

Дополнение

Его заявление появилось после сообщений о временных перебоях с доступом к Starlink в Украине. Западные чиновники заявляли, что российские помехи могут объяснить некоторые перебои в работе.

Компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине.

Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании сети Starlink, которая используется в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, интернет, Илон Маск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.