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Сегодня последний день приема заявок на песню от Украины на Евровидение-2023

Сегодня последний день приема заявок на песню от Украины на Евровидение-2023

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня завершающий день приема заявок на песню, которая будет представлять нашу страну на международной арене Евровидения-2023. Об этом информируют организаторы нацотбора, передает УНН.

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“Внимание! Именно сегодня последний день приема заявок на нацотбор-2022. Успейте подать песню, которая будет представлять нашу страну на международной арене “Евровидение-2023”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Евровидение-2023 проведут в британском Ливерпуле. Финал песенного конкурса состоится 13 мая.

Так, песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.

Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение
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