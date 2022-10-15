Деоккупация вернула под контроль инфраструктуру ГТС: расширены возможности поставок газа

КИЕВ. 15 октября. УНН. Деоккупация в Харьковской и Донецкой областях помогла вернуть под контроль инфраструктуру газотранспортной системы Украины и восстановить возможность транспортировки газа, сообщили в Операторе ГТС Украины, пишет УНН.

Цитата

"Оператор ГТС Украины возобновил работу 6 газораспределительных станций (ГРС) на освобожденных территориях востока Украины. Контрнаступление Вооруженных сил Украины предоставило специалистам ОГТСУ доступ к поврежденным участкам газотранспортной системы", - сообщили в компании.

Детали

Как сообщается, ремонтные работы на инфраструктуре ГТС продолжаются круглосуточно.

"В частности, за 7-14 октября специалисты компании восстановили возможность транспортировки газа через 8 ГРС в Харьковской и Донецкой областях. Из них - 6 ГРС включили в работу, остальные - находится в резерве", - отметили в компании.

"Несмотря на военные действия компания продолжает обеспечивать надежную транспортировку газа украинским потребителям", - отметили в ОГТСУ.

Дополнение

Готовность Украины к отопительному сезону составляет более 90%.