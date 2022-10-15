Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
12630

Деоккупация вернула под контроль инфраструктуру ГТС: расширены возможности поставок газа

Деоккупация вернула под контроль инфраструктуру ГТС: расширены возможности поставок газа

КИЕВ. 15 октября. УНН. Деоккупация в Харьковской и Донецкой областях помогла вернуть под контроль инфраструктуру газотранспортной системы Украины и восстановить возможность транспортировки газа, сообщили в Операторе ГТС Украины, пишет УНН.

Цитата

"Оператор ГТС Украины возобновил работу 6 газораспределительных станций (ГРС) на освобожденных территориях востока Украины. Контрнаступление Вооруженных сил Украины предоставило специалистам ОГТСУ доступ к поврежденным участкам газотранспортной системы", - сообщили в компании.

Детали

Как сообщается, ремонтные работы на инфраструктуре ГТС продолжаются круглосуточно.

"В частности, за 7-14 октября специалисты компании восстановили возможность транспортировки газа через 8 ГРС в Харьковской и Донецкой областях. Из них - 6 ГРС включили в работу, остальные - находится в резерве", - отметили в компании.

"Несмотря на военные действия компания продолжает обеспечивать надежную транспортировку газа украинским потребителям", - отметили в ОГТСУ.

Дополнение

Готовность Украины к отопительному сезону составляет более 90%.

Источник: УНН
Теги: газ, Донецк и Донецкая область, ГТС, война, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.