россия второй раз за год заблокировала коммюнике МВФ по Украине

КИЕВ. 15 октября. УНН. россия снова заблокировала выпуск совместного коммюнике по итогам сессии Международного валютного фонда (МВФ) с призывом остановить войну в Украине, сообщила министр экономики Испании Надия Кальвиньо по итогам сессии МВФ накануне, пишет УНН со ссылкой на DW.

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"Всю неделю россию настойчиво призывали прекратить войну против Украины. Эта война является важнейшим фактором, который замедляет экономический рост, порождает инфляцию, нестабильность и неопределенность и угрожает энергетической и продовольственной безопасности", - отметила Кальвиньо.

Детали

В проекте коммюнике, как сообщается, говорилось о том, что война в Украине - главный фактор, подрывающий экономику и безопасность.

Глава МВФ Кристалина Георгиева также выразила мнение, что самый простой способ улучшить состояние мировой экономики – остановить войну.

"В то же время, представители россии не согласились с такими аргументами, и это заставило руководящий комитет МВФ выступить вместо коммюнике с заявлением председателя, которое отражает единодушие по многим экономическим вопросам", - пишет издание.

Ранее

россия из-за несогласия с осуждением ее вторжения в Украину также заблокировала выпуск коммюнике МВФ по итогам предыдущей сессии фонда в апреле этого года.