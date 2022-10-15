Новости: Общество
15 октября 2022, 11:58 • Елизавета Калитвенцева • 5715
В Киевской области предупреждают о возможных взрывах: работают саперы
КИЕВ. 15 октября. УНН. На территории Киевской области возможны взрывы. Киевская ОВА предупреждает о работе саперов, передает УНН.
Детали
В громадах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, указали в ОВА.
Из-за этого в области возможны звуки взрывов.
“Сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и доверяйте исключительно официальным источникам информации”, – подчеркнули в ОВА.
Дополнение
Российские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре, из-за чего в Киеве и центральном регионе Украины возможны новые веерные отключения, предупредили в НЭК "Укрэнерго".
Источник: УНН
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