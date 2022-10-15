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В Киевской области предупреждают о возможных взрывах: работают саперы

В Киевской области предупреждают о возможных взрывах: работают саперы

КИЕВ. 15 октября. УНН. На территории Киевской области возможны взрывы. Киевская ОВА предупреждает о работе саперов, передает УНН.

Детали

В громадах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов, указали в ОВА.

Из-за этого в области возможны звуки взрывов.

“Сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и доверяйте исключительно официальным источникам информации”, – подчеркнули в ОВА.

Дополнение

Российские войска снова ударили по энергетической инфраструктуре, из-за чего в Киеве и центральном регионе Украины возможны новые веерные отключения, предупредили в НЭК "Укрэнерго".

Источник: УНН
Теги: Киевская область, война, взрывы
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