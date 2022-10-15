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Киев предупредили о возможных веерных отключениях

Киев предупредили о возможных веерных отключениях

КИЕВ. 15 октября. УНН. НЭК "Укрэнерго" может ввести отключения электроэнергии в Киеве во избежание аварий, предупредили в ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

Цитата

"Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго предупреждает о возможном внедрении стабилизационных отключений электроэнергии в городе Киев. По состоянию на 15 октября, с высокой вероятностью, эти отключения состоятся в пиковые часы электропотребления – утром до 13:00 и вечером с 18:00 до 23:00", - говорится в сообщении ДТЭК.

Детали

Как сообщается, из-за сложности повреждений инфраструктуры, "отключения могут происходить более 4 часов".

"Точный срок отключения будет зависеть от состояния энергосистемы и распоряжений НЭК Укрэнерго", - добавили в компании.

Список улиц, которых может касаться такое отключение, как сообщается, будет размещен на сайте и соцсетях ДТЭК Киевские электросети. 

Напомним

ОП после утреннего удара врага призвал Киев и область экономить электричество - чтобы снова не доставать свечи.

Источник: УНН
Теги: Киев, энергетика, электроэнергия
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