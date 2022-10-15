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15 октября 2022, 12:10 • Юлия Шрамко • 45495
В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными
КИЕВ. 15 октября. УНН. Минобороны рб заявило в субботу, 15 октября, что в беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными, пишет УНН.
Детали
Как сообщает минобороны рб, это военные, входящие в состав "региональной группировки войск".
Дополнение
лукашенко заявлял, что он и путин договорились о развёртывании "совместной региональной группировки войск".
Также лукашенко заявлял, что в беларусь прибудет "не одна тысяча" военных вс рф.
Источник: УНН
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