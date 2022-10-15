КИЕВ. 15 октября. УНН. Минобороны рб заявило в субботу, 15 октября, что в беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными, пишет УНН.

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Как сообщает минобороны рб, это военные, входящие в состав "региональной группировки войск".

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лукашенко заявлял, что он и путин договорились о развёртывании "совместной региональной группировки войск".

Также лукашенко заявлял, что в беларусь прибудет "не одна тысяча" военных вс рф.