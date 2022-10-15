Киевлян призвали к тотальной экономии света вечером

КИЕВ. 15 октября. УНН. Киевлян просят максимально ограничить энергопотребление с 17:00 до 23:00. С призывом выступила КГГА в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"В период с 17:00 до 23:00 просим жителей города выключить все мощные электроприборы: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, бойлеры, электрочайники и т.д., а также выключить из розеток все приборы, которыми не пользуетесь", - говорится в сообщении КГГА.

Детали

Там отметили, что в результате атак российского агрессора в Киевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, и "снова существует риск дефицита мощности в национальной энергосистеме".

Дополнение

НЭК "Укрэнерго" может ввести отключения электроэнергии в Киеве во избежание аварий, предупредили в ДТЭК.