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В Черном море на боевом дежурстве до четырех вражеских кораблей и катеров

В Черном море на боевом дежурстве до четырех вражеских кораблей и катеров

КИЕВ. 15 октября. УНН. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины информируют о том, что
в Черном море на боевом дежурстве находятся до 4 вражеских кораблей и катеров, три из которых имеют на вооружении оперативно-тактические ракеты "Калибр" с общим залпом 20 ракет, передает УНН.

Детали

Также указано, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров.

В Средиземном море враг удерживает группировку численностью 11 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ “"Калибр" с суммарным залпом в 76 ракет, добавили в ВМС ВСУ.

Дополнение

В ОК “Юг” сообщили, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Черное море, война
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