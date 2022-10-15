США собираются ввести санкции против поставщиков боеприпасов в россию

КИЕВ. 15 октября. УНН. Соединенные Штаты предупреждают о готовности ввести санкции против физических лиц, компаний и стран, которые поставляют боеприпасы в россию или поддерживают ее военно-промышленный комплекс. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В пятницу в США состоялось собрание, на котором присутствовали официальные лица из 32 стран для обсуждения санкций против россии. Адейемо заявил, что Министерство финансов США выпустит руководство, в котором будет объяснение, что Вашингтон готов и может ввести такие жесткие меры.

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"...Управление по контролю за иностранными активами Минфина выпустит заявление, в котором четко указывается, что мы готовы и можем ввести санкции в отношении людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы россии или поддерживают российский военно-промышленный комплекс", - заявил Адейемо перед своим выступлением.

Детали

Он добавил, что Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США расскажут о мерах, принятых против российского военно-промышленного комплекса и отметят риски, с которыми сталкиваются те, кто оказывает материальную поддержку российскому вторжению в Украину.

По данным агентства, россия "расходует боеприпасы чрезмерными темпами" и обращается к таким странам, как Иран и Северная Корея, в частности, за оборудованием, ракетами и артиллерийскими боеприпасами.

Добавим

По данным украинской разведки, россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахид".

Спикер министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что страна якобы не поставляла россии дроны-камикадзе Shahed-136.