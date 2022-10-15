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Занимались репрессиями для рф в Луганской области: идентифицировано 30 новых коллаборантов

Занимались репрессиями для рф в Луганской области: идентифицировано 30 новых коллаборантов

КИЕВ. 15 октября. УНН. Служба безопасности Украины идентифицировала 30 новых коллаборантов, которые вступили в оккупационные органы “мвд” и “генпрокуратуры” рф в Луганской тобласти. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

“Псевдообразования выполняют задание москвы по навязыванию кремлевского режима местным жителям и их запугиванию. Для этого враг проводит массовые репрессии и незаконные задержания граждан. К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества”, – говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители задокументировали преступную деятельность представителя так называемого “следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры лнр”. Злоумышленник причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины, указали в СБУ.

Установлено, что "чиновник" вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел". Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже к людям с инвалидностью, отметили в СБУ.

Сейчас следователи заочно сообщили ему о подозрении за:

  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);
  • ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, идентифицированы вражеские пособники, которые вступили в ряды так называемых "райотделов мвд лнр" в Старобельском и Сватовском районах. Злоумышленники способствуют оккупационному режиму в подавлении сопротивления среди украинских патриотов.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

В Херсонской области российские оккупанты предлагали жителям "военную форму" на детей в обмен за голоса на псевдореферендуме.

Источник: УНН
Теги: СБУ, война, Луганск и Луганская область
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