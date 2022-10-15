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В Мариуполе зафиксировали движение колонны вражеской техники

В Мариуполе зафиксировали движение колонны вражеской техники

КИЕВ. 15 октября. УНН. Силы сопротивления Мариуполя сообщают о передвижении колонны вражской техники со стороны Новоазовска к Розовке. Сообщением поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.

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“Техника приехала со стороны Новоазовска и через город - в Розовку. По нашей информации, с места сейчас собирают силы в Розовке и окрестных её сёл. В Сладководном большое скопление, заселились там в школе и стараются ставить технику ближе к домам. В основном кадыровцы, но было много мобиков”, – говорится в сообщении.

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11 октября в Мариуполе фиксировали движение военной техники и истребители.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, война
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