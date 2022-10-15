ВСУ взяли в плен семерых оккупантов, воевавших в Сирии: Залужный показал видео

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинские военные взяли в плен семерых российских оккупантов, которые воевали в Сирии. Видео в Facebook обнародовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет УНН.

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"Семь человек нам удалось взять в плен. Они проходили службу в Сирии", - отметил на видео один из украинских военных.

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Сам Залужный подписал видео, отметив: "Каждый из нас чувствует плечо побратима, поддержку родных и всего народа. Каждый из нас на своем месте - солдат, сержант, взводный, ротный, комбат, комбриг, командующий. Каждый из нас сознательно идет на риск, потому что за нами - Украина. Каждый из нас всеми силами приближает Победу".

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники.