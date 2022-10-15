Жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской областей просят экономить свет

КИЕВ. 15 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко призвал жителей Житомирской, Черкасской, Черниговской областей сократить потребление электроэнергии - после утреннего удара врага, пишет УНН.

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“Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей ваша помощь сегодня также нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17 до 23 часов. Из-за последствий обстрелов, которые произошли утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен. Все, что необходимо - разумное потребление электроэнергии в часы пик”, – написал он.

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После утреннего удара по Киевской области киевлян и жителей Киевской области просят максимально ограничить энергопотребление с 17:00 до 23:00.