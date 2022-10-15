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Никополь: число раненых в результате утреннего обстрела возросло до пяти

Никополь: число раненых в результате утреннего обстрела возросло до пяти

КИЕВ. 15 октября. УНН. В результате утреннего обстрела Никополя Днепропетровской области со стороны войск российской федерации количество раненых увеличилось до пяти человек. Об этом в своем Telegram сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает УНН.

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“Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром. К счастью, без погибших. Утренний обстрел улиц мирного города был заточен на максимальный вред мирным жителям”, – написал он.

Дополнение

Армия рф утром снова нанесла удар по Никополю Днепропетровской области. 

По данным главы ОВА, в городе изувечены дома и админздания.

В Никополь ночью прилетело более 50 российских снарядов. Ранены были два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина, сообщали в ОГА.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Никополь
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