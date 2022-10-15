"Группа Грома работает": Ким показал уничтожение вражеской техники

КИЕВ. 15 октября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал в Telegram уничтожение вражеской техники, пишет УНН.

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"Группа Грома работает. Разные дни включая вчера", - подписал он видео.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 64 700 человек, 2524 танков, 242 вертолетов и сотен единиц военной техники.