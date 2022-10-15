На российских военных завели дело из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Киевской области

КИЕВ. 15 октября. УНН. По факту очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Киевской области начато уголовное производство, сообщили в Киевской областной прокуратуре, пишет УНН.

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"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 15 октября военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры на территории одной из громад Киевской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты, которые фиксируют очередное преступление рф.

Дополнение

После утреннего удара по Киевской области киевлян и жителей четырех областей просят максимально ограничить энергопотребление с 17:00 до 23:00.