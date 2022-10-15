В Киеве запустили оплату банковской картой в автобусах

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Киеве запустили систему оплаты банковской картой в наземном коммунальном транспорте - с сегодняшнего дня сервис доступен на части маршрутов, сообщили УНН в КГГА.

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"С 15 октября в общественном транспорте столицы начали подключение маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской карточкой", - сообщили в КГГА.

Детали

Как сообщается, оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

"Подтверждением работы системы являются фирменные наклейки на валидаторах. Постепенно система заработает полноценно на всех маршрутах и единицах общественного транспорта", - отметили в КГГА.

Проект реализуется киевской городской властью при поддержке Mastercard и Visa.

Как воспользоваться

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Чтобы подтвердить оплату за проезд, нужно сказать контролеру последние 4 цифры своей карты или показать списание в любом банковском приложении.

Сервис позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и картой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривен. Если есть право на бесплатный проезд, на карте киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.