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Паспорт полярника, экскурсия на станции и флаг: запустили антарктический аукцион для поддержки ВСУ

Паспорт полярника, экскурсия на станции и флаг: запустили антарктический аукцион для поддержки ВСУ

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинские полярники запустили антарктический аукцион для помощи защитникам Украины, пишет УНН со ссылкой на НАНЦ.

Цитата

"Ко Дню защитников и защитниц Украины Национальный антарктический научный центр начал благотворительный аукцион. На нем можно приобрести уникальные артефакты: украинский флаг, который развевался на антарктических ветрах, паспорт полярника, личную онлайн экскурсию "Вернадским", мерч экспедиций и многое другое", - говорится в сообщении.

Детали

Лоты выставлены на страницах НАНЦ в соцсетях.

Собранные средства пойдут, как указано, на техническое оснащение одного из подразделений ВСУ, в котором полярники защищают Украину.

Аукцион продлится до 00:00 17 октября. Победителем по каждому лоту станет тот, кто предложит самую высокую цену на момент окончания розыгрыша.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Антарктида
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