Блестящее выступление Резникова сподвигло путина заткнуть рот российским "ура-патриотам" - Альфред Кох

КИЕВ. 15 октября. УНН. Недавнее блестящее выступление министра обороны Украины Алексея Резникова, который напрямую обратился к российским генералам и сообщил им, что их готовят на роль стрелочников – подтолкнуло российского диктатора владимира путина закрыть рот своим критикам и “ура-патриотам” за оценку тактики “второй армии мира”. Такое мнение выразил на своей странице Facebook российский политик Альфред Кох, передает УНН.

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Согласно хронике текущей войны, российские солдаты не выдерживают контрнаступление украинской армии, и в скором времени покинут Херсон. Такой инсайд выдала газета “Financial Times”.

Как отмечает Кох, этот очередной “акт доброй воли” выглядит вполне разумно. Поскольку в результате того, что почти все переправы через Днепр либо разрушены, либо оказались под огневым контролем ВСУ – перспективы правобережной группировки россиян стали очень мрачными. Наступления на Одессу, Николаев и Кривой Рог с этого плацдарма развернуть не получится, а просто так там стоять и нести потери - бессмысленно с военной точки зрения и является очевидным распылением и так небольших сил.

Однако с политической точки зрения это будет очередная путинская катастрофа и удар по его образу “крутого парня”, который никогда не отступает. Поэтому путин занял сторону генералов и закрыл рот наиболее “ретивым российским военным блогерам”, которые нещадно критиковали российских полководцев за бездарность и отступление под Харьковом и Херсоном, указал он.

путин, по мнению Коха, вероятно, ожидал, что после провалов на Херсонском и Луганском направлениях поводов для критики будет больше – и решил заблаговременно нейтрализовать наиболее популярных блогеров “ура-патриотического толка”. Речь идет о расследовании на предмет “фейков об армии” в отношении Игоря Гиркина, Юрий Подоляка, Семена Пегова, Владлена Татарского и других.

Диктатор и его генералы решили заткнуть рот своим критикам не только из либерального лагеря, но и из лагеря “войны до победного конца”, говорит он.

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“Мой прогноз состоит в том, что Главный Стерх решил превратиться в голубя мира и боится нападок со стороны обманутых им непримиримых сторонников жесткой линии. Поскольку эти радикалы способны взбаламутить наиболее отчаянных вояк типа Кадырова и Пригожина, а это чревато непредсказуемыми последствиями.

Дав для вида покритиковать Генштаб и генералов, путин все же понял, что конфликтовать с армией себе дороже и решил, что в споре между генералами и радикалами лучше занять сторону генералов. Возможно к этому его подтолкнуло блестящее выступление украинского министра обороны Резникова, который напрямую обратился к российским офицерам и генералам и сообщил им, что их готовят на роль стрелочников”, – считает критик.

Таким образом, с его слов, кажущееся затишье на фронте не отражает той внутренней борьбы, которая происходит в окружении путина, который отчаянно ищет мира. Это значит, что на использование ядерного оружия он не решится, а мобилизация оказалась малоэффективной, и он не ждет от нее никакого качественного изменения ситуации на фронте, добавил эксперт.

“Похоже, что еще в этом году россияне оставят правый берег Днепра и ВСУ возьмет Сватово. И это радикально изменит ход войны. В этих условиях возможный мир уже даже в путинских планах не будет таким “почетным”, как ему бы хотелось. Максимум, на что он может рассчитывать, это на перемирие по линии разграничения по состоянию на 23 февраля. И то не факт”, – отметил Кох.

Добавим

По данным Института изучения войны, в россии начали критиковать военное командование из-за гибели в Украине первых мобилизованных.