Зарядите мобильные, пауэрбанки и подумайте об ужине: киевлянам объяснили тотальную экономию

КИЕВ. 15 октября. УНН. Жителям Киева и Киевской области посоветовали зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и подумать об ужине заблаговременно, перед возможным применением веерных отключений в пиковые вечерние часы. С советами выступила НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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"Как вы уже знаете, сегодня, 15 октября, в Киевской области есть прилет по энергетическому объекту. Возможно применение графиков аварийных отключений. Пожалуйста, прямо сейчас, до наступления вечера, зарядите мобильные телефоны, пауэрбанки, продумайте и подготовьте ужин заблаговременно, если у вас электрическая плита. С 17 до 23 часов мы просим вас о режиме строгой экономии электроэнергии", - отметили в компании.

Детали

В НЭК дали объяснения, чтобы люди поняли причины таких просьб.

"Террористы пытаются разбить наши подстанции (большие «развязки» на «автобанах»), потому что так хотят лишить света сразу как можно больше людей. Если повреждена или разрушена наша подстанция, энергетики «Укрэнерго» сразу пытаются запитать потребителей другими «дорогами». Часто это линии класса «полевые тропы». Это энергопитание не такое надежное, как доставленное «автобанами», и этому главная причина, почему мы просим вас об экономии. Особенно в вечерние часы", - пояснили в компании.

Жителей столичного региона призвали к помощи. "Включайте в электросеть с 17 до 23 часов только то, что вам ну очень необходимо. Как только наши диспетчеры видят стремительный рост потребления, а доставить вам электроэнергию нечем, они вынуждены прибегать к аварийным отключениям. Если же потребление не растет — мы все вместе имеем шанс не переживать этот неприятный опыт отключений электроэнергии", - отметили в Укрэнерго.

Дополнение

После утреннего удара по Киевской области киевлян и жителей четырех областей просят максимально ограничить энергопотребление с 17:00 до 23:00.