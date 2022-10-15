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Зеленский поблагодарил Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц"

Зеленский поблагодарил Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины" - новый пакет помощи по безопасности на 725 млн долл., пишет УНН.

Цитата

"Искренне благодарен президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи по безопасности для Украины в размере 725 млн долл. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет побежден, Украина будет свободной!" - написал Зеленский в Twitter.

Напомним

Байден подписал указ о новом пакете военной помощи Украине на 725 млн долларов.

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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