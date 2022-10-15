Новости: Криминал и ЧП
15 октября 2022, 14:45 • Юлия Шрамко • 27435
В оккупированном Крыму снова "хлопок": сообщают о взрывах и работе ПВО
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Севастополе, Новофедоровке и в Саках во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО. Видео и информация появились в российских пабликах и СМИ, пишет УНН.
Детали
Назначенный рф губернатор временно оккупированного Севастополя михаил развожаев утверждает, что ПВО работает "в тренировочном режиме".
Дополнение
В Крыму произошёл "хлопок" во время выступления путина.
Источник: УНН
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