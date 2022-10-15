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Новости: Криминал и ЧП
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В оккупированном Крыму снова "хлопок": сообщают о взрывах и работе ПВО

В оккупированном Крыму снова "хлопок": сообщают о взрывах и работе ПВО

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Севастополе, Новофедоровке и в Саках во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО. Видео и информация появились в российских пабликах и СМИ, пишет УНН.

Детали

Назначенный рф губернатор временно оккупированного Севастополя михаил развожаев утверждает, что ПВО работает "в тренировочном режиме".

Дополнение

В Крыму произошёл "хлопок" во время выступления путина.

Источник: УНН
Теги: Крым, война
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