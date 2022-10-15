Новости: Спорт
15 октября 2022, 14:55 • Юлия Шрамко • 23220
Свитолина впервые стала мамой и рассказала, как назвали ребенка
Элина Свитолина
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Фото с новорожденной спортсменка обнародовала в Instagram, пишет УНН.
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"Дамы и господа, поздравьте Скай Монфис. Нет достаточно слов благодарности моему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала Элина Свитолина и показала фото.
За час пост собрал уже 27 тысяч лайков и кучу реакций с поздравлениями.
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Дополнение
Украинская теннисистка Элина Свитолина в мае сообщила, что впервые станет мамой и ждет дочь.
Источник: УНН
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