Свитолина впервые стала мамой и рассказала, как назвали ребенка

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Фото с новорожденной спортсменка обнародовала в Instagram, пишет УНН.

Цитата

"Дамы и господа, поздравьте Скай Монфис. Нет достаточно слов благодарности моему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала Элина Свитолина и показала фото.

За час пост собрал уже 27 тысяч лайков и кучу реакций с поздравлениями.

Просмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, опубликованное Elina Monfils (@elisvitolina)

Дополнение

Украинская теннисистка Элина Свитолина в мае сообщила, что впервые станет мамой и ждет дочь.