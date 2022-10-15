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Свитолина впервые стала мамой и рассказала, как назвали ребенка

Свитолина впервые стала мамой и рассказала, как назвали ребенка

Элина Свитолина

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями. Фото с новорожденной спортсменка обнародовала в Instagram, пишет УНН.

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"Дамы и господа, поздравьте Скай Монфис. Нет достаточно слов благодарности моему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала Элина Свитолина и показала фото.

За час пост собрал уже 27 тысяч лайков и кучу реакций с поздравлениями.

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Сообщение, опубликованное Elina Monfils (@elisvitolina)

Дополнение

Украинская теннисистка Элина Свитолина в мае сообщила, что впервые станет мамой и ждет дочь.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис, дети
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