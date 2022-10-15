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Под Мелитополем рашисты заблокировали доступ гражданским к медицине: больница заполнена ранеными оккупантами

Под Мелитополем рашисты заблокировали доступ гражданским к медицине: больница заполнена ранеными оккупантами

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Мелитопольском районе рашисты заблокировали доступ гражданских людей к медицинской помощи, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Мелитопольском районе рашисты заблокировали доступ гражданских людей к медицинской помощи. В Токмаке жители не могут получать экстренную и плановую медицинскую помощь, ведь больница переполнена ранеными российскими военными", - сообщил Федоров.

Детали

Но есть в этом, по его словам, и хорошая новость: "наши Вооруженные Силы настолько удачно бьют по врагу на Запорожском направлении, что оккупанты уже не знают, куда отправить раненых и ликвидированных военных".

"Напомню: в Мелитополе оккупанты принуждением и обманом собирают донорскую кровь у населения. А вчера в очередной раз в мелитопольский морг привезли Урал с телами ликвидированных росвоенных", - отметил Федоров.

"Итак, «вторая армия мира» несет значительные потери, но при этом традиционно кошмарит гражданских и провоцирует очередную гуманитарную катастрофу", - подчеркнул мэр Мелитополя.

Дополнение

Смертность среди тяжелораненых оккупантов превышает 50% из-за плохой медицины и отказа командованием в эвакуации в рф, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Мелитополь
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