Под Мелитополем рашисты заблокировали доступ гражданским к медицине: больница заполнена ранеными оккупантами
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Мелитопольском районе рашисты заблокировали доступ гражданских людей к медицинской помощи, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в субботу, 15 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"В Мелитопольском районе рашисты заблокировали доступ гражданских людей к медицинской помощи. В Токмаке жители не могут получать экстренную и плановую медицинскую помощь, ведь больница переполнена ранеными российскими военными", - сообщил Федоров.
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Но есть в этом, по его словам, и хорошая новость: "наши Вооруженные Силы настолько удачно бьют по врагу на Запорожском направлении, что оккупанты уже не знают, куда отправить раненых и ликвидированных военных".
"Напомню: в Мелитополе оккупанты принуждением и обманом собирают донорскую кровь у населения. А вчера в очередной раз в мелитопольский морг привезли Урал с телами ликвидированных росвоенных", - отметил Федоров.
"Итак, «вторая армия мира» несет значительные потери, но при этом традиционно кошмарит гражданских и провоцирует очередную гуманитарную катастрофу", - подчеркнул мэр Мелитополя.
Дополнение
Смертность среди тяжелораненых оккупантов превышает 50% из-за плохой медицины и отказа командованием в эвакуации в рф, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.