В белгородской области снова "хлопок": вероятно, вспыхнула нефтебаза

КИЕВ. 15 октября. УНН. В рф снова "хлопок" - на белгородщине сообщают о взрывах, вероятно, вспыхнула нефтебаза, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

Сначала в соцсетях сообщали, что на белгородщине работала ПВО.

Впоследствии стало известно, что взрывов было около десяти. По данным Telegram-каналов, жители поселка разумное под белгородом сообщают о "прилете" по местной нефтебазе.

Официальной информации от представителей российских властей пока что не поступало.

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