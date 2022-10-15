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15 октября 2022, 15:19 • Тоня Туманова • 19080
В белгородской области снова "хлопок": вероятно, вспыхнула нефтебаза
КИЕВ. 15 октября. УНН. В рф снова "хлопок" - на белгородщине сообщают о взрывах, вероятно, вспыхнула нефтебаза, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
Сначала в соцсетях сообщали, что на белгородщине работала ПВО.
Впоследствии стало известно, что взрывов было около десяти. По данным Telegram-каналов, жители поселка разумное под белгородом сообщают о "прилете" по местной нефтебазе.
Официальной информации от представителей российских властей пока что не поступало.
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Источник: УНН
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