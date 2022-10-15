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Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
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Новости: Криминал и ЧП
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рашисты продолжают удерживать жителей в заложниках на блокпосту в Васильевке

рашисты продолжают удерживать жителей в заложниках на блокпосту в Васильевке

КИЕВ. 15 октября. УНН. На вражеском блокпосте в Васильевке рашисты продолжают удерживать жителей в заложниках. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН

Детали

По данным Федорова, за две с половиной недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию всего 200 авто. Из тысяч желающих покинуть аннексированные части Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

"Люди в отчаянии, днями и ночами в машинах, на холоде, без нормальной еды, с детьми, старенькими родителями просто устали ждать и разворачиваются к оккупированному дому. В надежде, что скоро все же удастся оставить ненавистный "русский мир", - отметил мэр.

Напомним

Как сообщал УНН, в июле на вражеском блокпосту в Васильевке за неделю умерли пять человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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