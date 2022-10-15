Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
59415

Горит один из десяти резервуаров: губернатор подтвердил "прилет" в нефтебазу под белгородом

Горит один из десяти резервуаров: губернатор подтвердил "прилет" в нефтебазу под белгородом

КИЕВ. 15 октября. УНН. Губернатор российской белгородщины Вячеслав Гладков подтвердил "прилет" в нефтебазу и заверил, что спасатели уже борются с огнем, передает УНН.

Цитата

"У нас снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", — написал Гладков.

Добавим

В то же время российский ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на белгородской нефтебазе поврежден один из десяти резервуаров.

Ранее

В рф снова "хлопок" - на белгородщине сообщают о взрывах, вероятно, вспыхнула нефтебаза.

Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.