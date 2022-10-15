Горит один из десяти резервуаров: губернатор подтвердил "прилет" в нефтебазу под белгородом

КИЕВ. 15 октября. УНН. Губернатор российской белгородщины Вячеслав Гладков подтвердил "прилет" в нефтебазу и заверил, что спасатели уже борются с огнем, передает УНН.

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"У нас снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", — написал Гладков.

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В то же время российский ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что на белгородской нефтебазе поврежден один из десяти резервуаров.

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В рф снова "хлопок" - на белгородщине сообщают о взрывах, вероятно, вспыхнула нефтебаза.